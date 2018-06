Run op last-minutes

Veel eerder dan normaal zijn last-minute vakanties in trek. Waar de reis dit keer naar toegaat, maakt in principe niet zoveel meer uit. Griekenland, Turkije, Spanje en zelfs Egypte zijn allemaal in trek. Ook de Antillen zijn volgens een woordvoerster van reisbureau TUI een gewilde bestemming.

Opkikker reisbranche

Het waardeloze lenteweer is een geschenk uit de hemel voor de geplaagde reisbranche. Uit onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC-NIPO) bleek vorige week dat bijna 200.000 Nederlanders minder dan vorig jaar van plan waren om op vakantie te gaan naar het buitenland.

Maar ook bleek dat ongeveer 400.000 Nederlanders er nog niet over uit waren of zij de grens over zouden gaan of niet. Het weer lijkt deze keuze nu voor hen te maken.

„Voor de rest van Nederland is dit natuurlijk niet leuk maar wij konden deze opsteker wel gebruiken”, erkent D-Reizen directeur Will van den Hoogen.

Overuren

„We hebben de afgelopen week 10 procent meer bezoekers op onze site gehad dan in dezelfde periode vorig jaar en dan gaat het vooral om mensen die binnen twee weken weg willen. Van de mensen die boeken gaat bijna iedereen naar zon. Daar hebben ze nu behoefte aan.”

Ook bij Neckermann Reizen zien ze de boekingen toestromen. „Ons callcenter draait al anderhalve week overuren. Normaal gesproken hebben wij het eind mei echt niet zo druk, dat begint pas twee, drie weken later. Maar Pasen was slecht, Hemelvaart viel tegen en Pinksteren ook. Het vertrouwen in het weer is tot het nulpunt gedaald.”

