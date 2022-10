Kremlin blij met vertrek ’rampzalige analfabete Truss’

Mogelijk verwees de woordvoerster naar een uitspraak van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Truss over steun aan de Baltische landen aan de Zwarte Zee. In Russische media werd er begin februari schande van gesproken dat ze de Baltische en de Zwarte Zee door elkaar haalde als buitenlandminister. Toen ze een bezoek bracht aan haar Russische collega Sergej Lavrov vroeg die kennelijk gekscherend of Londen de regio’s Rostov en Voronezj als Russisch zou erkennen. Truss antwoordde nooit als Russisch gebied, maar de regio’s zijn niet in Oekraïne en evenmin omstreden.

