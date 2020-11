Code geel op de weg: minder dan 200 meter zicht

Er zijn verder veel wolkenvelden en later kan af en toe de zon zelfs doorbreken, meldt Jaco van Wezel van Weeronline.

Maandagmorgen was het al meerdere keren ’raak’ op de weg. Onder meer in Meppel sloeg een auto over de kop. In het Drentse Gees was dinsdagavond een ongeval, mogelijk door mist. Op de Goringdijk is een auto frontaal tegen een boom gebotst. De bestuurder zou gewond zijn geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. De krant meldt dat op de plek van het ongeluk sprake was van dichte mist.

Komende nacht staat er iets meer wind en daardoor blijft mist uit.