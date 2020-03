Huisartsen verontrust: ’Werkelijke aantal coronadoden ligt hoger’

Zo is een bejaarde patiënt van Perquin van 89 jaar uit de provincie Limburg afgelopen zondag moederziel alleen in zijn woning gestorven aan vermoedelijk corona. De man belde twee keer met een arts over zijn klachten; benauwdheid, koorts en verkoudheid. Toen hij zondagavond voor de derde keer belde en de dienstdoende arts in de auto stapte om de man te consulteren, was het al te laat.

Huisarts Perquin, die een doorsnee dorpspraktijk in Midden-Limburg uitoefent, vertelt het trieste verhaal. „Deze meneer was een heel aardige patiënt van me. Toen hij vrijdag belde met klachten, hebben we -zoals het hoort- overleg gehad met de GGD. Voor mij waren het duidelijke symptomen van corona. De GGD adviseerde de man uit te laten zieken en wilde geen test afnemen.”

Wanhopig belletje naar huisartsenpost

In het weekeind namen de klachten van de hoogbejaarde echter toe en hij belde de huisartsenpost. „Tijdens een telefonische triage vond men hem niet benauwd genoeg. Later op de avond heeft hij nog een keer, zeer waarschijnlijk erg wanhopig, gebeld naar de huisartsenpost dat hij steeds minder lucht kreeg. De arts is in de auto gestapt, maar toen hij bij het huis kwam deed de man niet open. De politie moest erbij komen om de deur te in te trappen. De man lag dood op de grond, hij had een hartstilstand gehad. De arts is nog geen half uur onderweg geweest; zo snel kan je toestand dus verslechteren als je vermoedelijk besmet bent met corona. Verschrikkelijk triest dat hij in zijn eentje in de woning is gestorven”, vertelt de huisarts.

Perquin, en ook andere huisartsen, hebben bij De Telegraaf aan de bel getrokken omdat ze vinden dat er bij deze epidemie de „neiging is om zoveel mogelijk te concluderen dat iemand te gezond of te kwetsbaar is voor een test of een ziekenhuisopname.”

Afnemende curve RIVM

Vervolgens wilde de huisarts de dood van de man melden bij de GGD Noord- en Midden Limburg. „In onze richtlijnen -gekregen vanuit het huisartsencrisisteam- staat dat als een patiënt met vermoeden van corona thuis sterft, de huisarts verplicht is dit te melden bij de GGD. Maar wie schetst mijn verbazing? Toen ik belde om dit te melden werd me gezegd dat ze dat niet meer bij hielden!”

Perquin is daarover verontwaardigd. „Het RIVM meldt elke dag de sterftecijfers tot op de komma, maar dit zit hier niet in. Dit is schijnnauwkeurigheid en volksverlakkerij. Dan zie ik op de televisie dat de curve af zou nemen, maar dat is natuurlijk flauwekul als ze deze meldingen niet includeren.”

Bekijk ook: Daling nieuwe ziekenhuisopnames stokt

Wel of niet testen op corona

Een woordvoerder van de GGD Noord- en Midden Limburg: „Supertriest dat dit is gebeurd. Maar wij geven alleen advies over het wel of niet testen. Artsen zijn zelf verantwoordelijk voor het beoordelen of mensen medische zorg nodig hebben. Het is waar dat op dit moment alleen de sterftecijfers worden gepubliceerd van mensen die positief zijn getest op corona. Corona is een A-ziekte. Bij een A-ziekte kunnen dwingende maatregelen af worden gedwongen om de bevolking te beschermen en moet ook eigenlijk altijd ook een ’vermoeden van’ worden gemeld. Bij Covid-19 is dat echter niet het geval. De richtlijn waar de arts het over heeft, is er dus nooit geweest vanuit het RIVM. Als een overleden patiënt niet erop is getest, kan er namelijk ook sprake zijn van onderliggend lijden of een griep. We hebben dus inderdaad niet alle aan corona overleden mensen in beeld.”

Bekijk ook: Ook het RIVM mag eens fouten toegeven

De huisarts bestrijdt dat de GGD alleen adviseert over de testen. „Dat is een heel ander beeld dan de werkelijkheid. Wij kregen een duidelijk nee als antwoord.” Hij en zijn assistente voelen zich heel erg rot over de gebeurtenissen. „Zo’n triest verhaal. Hele week een naar gevoel erover gehad. De man bleek geen familie te hebben. De politie moest de begrafenisondermer bellen. Uiteindelijk vonden we een verre neef; het was verschrikkelijk om hem te vertellen hoe het einde van zijn oom is geweest. Van het regionale crisis huisartsenteam krijgen we nu het advies om een lijstje bij te houden van vermoedens van coronasterfgevallen. Misschien worden die ooit gebruikt.”