Oud-burgemeester van Utrecht Lien Vos-van Gortel (91) overleden

De VVD’er was daarvoor al de eerste vrouwelijke wethouder van Den Haag. Haar portefeuille betrof financiën, organisatie en automatisering. In 1992 werd Vos-van Gortel lid van de Raad van State. Dat bleef ze tot eind 2001.

Volgens de gemeente Utrecht stond Vos-van Gortel als burgemeester aan de wieg van de wijk Leidsche Rijn. „Politiek was ze een liberaal in hart en nieren. Ze had altijd aandacht voor iedereen en ieders belang en werd gewaardeerd om haar informele aanpak. Bestuurlijk gaf ze wethouders en raadsleden graag de ruimte”, aldus de gemeente.

Bijzonder kwiek en humoristisch

Volgens huidig burgemeester Sharon Dijksma was haar voorganger „een bijzonder kwiek en humoristisch mens.” Ook noemde ze haar na een ontmoeting afgelopen december een inspirerende bestuurder. „We hadden de nodige overeenkomsten. Net als ik werd ze op haar 49e burgemeester van Utrecht en is ze moeder van drie kinderen”, aldus Dijksma destijds.

In Utrecht kunnen mensen de komende dagen een condoleanceregister ondertekenen, onder meer in het Stadhuis.