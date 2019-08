Amsterdam wil pand ’veilig maken’ voor krakers

De krakers verlaten het bouwvallige pand in Amsterdam-Oost. Ⓒ Michel van Bergen

Amsterdam - Het Openbaar Ministerie heeft een streep gezet onder een kraaksoap, die zich sinds dit weekend afspeelde in een leegstaand en bouwvallig pand in Amsterdam-Oost. Een ondernemer die het pand had gekocht en juist wil opknappen, kreeg te maken met kafkaëske toestanden.