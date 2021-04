Oorlog met de computer: virus kan net zo schadelijk zijn als kanon

De nucleaire verrijkingsfaciliteit in het Iraanse Natanz die afgelopen weekeinde - mogelijk digitaal - onder vuur werd genomen. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Het is een geruststellende gedachte: als u op de lichtknop drukt, gaat de lamp branden. Maar wat als een buitenlandse mogendheid die Nederland onvriendelijk toegenegen is, een cyberaanval pleegt op het Nederlandse hoogspanningssnetwerk? Het lijkt misschien een scenario uit een boek van Tom Clancy, maar het is tegenwoordig de keiharde realiteit.