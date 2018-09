Joran van der Sloot hoopt op 20 jaar

Van der Sloot werd begin vorig jaar veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf en een schadevergoeding van ruim 50.000 euro. Hij onderwierp zich aan de aanklacht van moord gevolgd door roof op Flores in de hoop een forse strafvermindering te krijgen. De rechter haalde maar twee jaar van de geëiste 30 jaar af. Een zware teleurstelling voor Van der Sloot.

Hij hoopt nu in het hoger beroep alsnog strafvermindering te krijgen omdat hij berouw heeft getoond, zo schreef hij begin april. Van der Sloot heeft er geen spijt van zich aan de aanklacht te hebben onderworpen. Dat het in feite doodslag is geweest en dat hij Stephany Flores in een opwelling van woede heeft gedood is volgens hem moeilijk te bewijzen.

Als hij in Peru straf heeft uitgezeten, wacht hem uitlevering aan de Verenigde Staten. Daar wordt hij vervolgd wegens afpersing van de moeder van Natalee Holloway. Hij zou 250.000 dollar (een kleine 200.000 euro) hebben bedongen in ruil voor informatie waar de stoffelijke resten van Natalee zijn.

Van der Sloot zit zijn straf uit in de Piedras-Gordasgevangenis in een woestijnachtig gebied buiten de Peruaanse hoofdstad Lima. Er heerst een veel strenger regime dan in de Castro Castro-gevangenis waar hij eerst vastzat. Hij heeft er minder contact met de buitenwereld, omdat hij niet kan bellen en er minder bezoek is toegelaten dan in de Castro Castro-gevangenis. Maar hij voelt zich er wel veiliger, zo schreef hij.

In de Castro Castro-gevangenis leerde hij de Peruaanse Leidy Figueroas kennen. Met haar gaat hij binnenkort trouwen. Niet om uitlevering naar de Verenigde Staten te voorkomen, aldus zijn advocaat in een reactie op deze bewering. Een huwelijk met Figueroas kan uitlevering naar de Verenigde Staten niet tegenhouden. Van der Sloot zelf zei erover: „Leidy is een heel lief meisje dat ontzettend veel om mij geeft en ik voel me heel blij dat ik haar in mijn leven heb.”