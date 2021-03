Tromboseverleden en een oproep voor AstraZeneca? Dit zeggen de experts

Ⓒ ANP/HH

Nederland herstart vanaf woensdag met het prikken met het AstraZeneca-vaccin nadat het Europees Geneesmiddelenbureau EMA en de wereldgezondheidsorganisatie WHO hadden geoordeeld dat er geen verband is tussen trombose op de gebruikelijke plaatsen (been en long) en het vaccin, maar dat een verband tussen de ernstigere en zeer zeldzame vorm van trombose in combinatie met trombocytopenie (verlaagde bloedplaatjes) en het vaccin niet kan worden uitgesloten.