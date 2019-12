Huis komt met twee aanklachten tegen Trump

WASHINGTON - De Democraten in het Amerikaanse huis van Afgevaardigden brengen twee zogenoemde articles of impeachment tegen president Donald Trump in stemming. Dat maakte Jerry Nadler, voorzitter van de commissie voor Justitie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in het Huis bekend tijdens een persconferentie. „Niemand, dus ook de president, staat boven de wet”, zei Nadler.