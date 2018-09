Punk is nu echt dood

Tegen The Guardian zei Corré dat punk tegenwoordig niets meer voorstelt. De ruige, destijds opzienbarende muziekstijl - ’Anarchy in the UK’ - van onder anderen Johnny Rotten en Sid Vicious is hooguit „een merknaam zoals McDonald’s...eigendom van overheid, gevestigde orde en grote bedrijven.” Het establishment heeft punk, nooit bedoeld voor de eeuwigheid en ongeschikt voor nostalgie, „geprivatiseerd, ingepakt en van zijn ballen ontdaan.”

Zijn vader Malcolm, die punkscene in Londen al rond de eeuwwisseling naar de hel zond, zou zich hebben doodgelachen om deze symbolische crematie als hij nog had geleefd. Tot de dingen die in vlammen opgingen behoorden een met een hakenkruis versierde pop van Vicious en kleren van Rotten.