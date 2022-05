Turkije blijft dwarsliggen: twijfel aan betrouwbaarheid NAVO-bondgenoot

Binnenland

Oekraïense minister wil ’Wopke Hoekstra-straat’ en aansluiting bij Europese familie

Dmitro Koeleba, de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, wil graag een straat in zijn land omdopen tot ’Wopke Hoekstra-straat’. Dat heeft hij dinsdag gezegd bij een persconferentie in Den Haag. De straat kan er komen in een stad of regio die door Nederland wordt geadopteerd.