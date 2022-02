Ruim half miljoen coronagevallen en ruim duizend nieuwe ziekenhuisopnames in week tijd

Ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. In de afgelopen week belandden 1056 mensen met corona in een ziekenhuis. Een week eerder waren er na correctie 951 opnames, en de week daarvoor 770.

Van de 1056 coronapatiënten die in een ziekenhuis werden opgenomen, kwamen 78 op een intensive care terecht, tegen 66 de week ervoor. Voor het eerst sinds november neemt de instroom op de ic’s toe.

Het RIVM kreeg bericht dat 66 mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de 61 meldingen de week ervoor en 63 nog een week eerder.

De GGD’en voerden voor het eerst meer dan een miljoen tests in een week tijd uit. Daarvan was 56,1 procent positief, en ook dat is een record.

Opnieuw meer dan 100.000 coronagevallen in 1 dag

Bij het RIVM zijn afgelopen etmaal 105.840 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat aantal is mogelijk vertekend doordat er achterstallige registraties van positieve testuitslagen van afgelopen weken bij zitten.

Maandag werden ook al meer dan 100.000 nieuwe besmettingen gemeld. Dat aantal was mogelijk eveneens vertekend door het inhalen van de achterstand bij het RIVM.

Het dagelijkse aantal nieuwe coronagevallen was afgelopen weken zo hoog, dat er een achterstand ontstond in de registratie van alle positieve testuitslagen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In Amsterdam werden afgelopen 24 uur de meeste nieuwe coronagevallen geregistreerd, 3959. Enschede staat op plek twee met 3797 nieuwe coronagevallen. Daarna volgen Utrecht (2710) en Rotterdam (2521). De Maasstad voerde maandag de top vijf nog aan met ruim 2,5 keer zoveel nieuwe registraties. Op de vijfde plek staat dinsdag Den Haag met 2256 nieuwe geregistreerde besmettingen. Geen enkele gemeente registreerde afgelopen 24 uur geen nieuwe coronagevallen.

Afgelopen etmaal werden 16 nieuwe sterfgevallen bij het RIVM gemeld. Vier van hen kwamen uit Borger-Odoorn, een gemeente in Drenthe. Niet al deze mensen zijn afgelopen dag overleden, want het duurt soms even voor een sterfgeval door corona aan het instituut wordt doorgegeven.

Ziekenhuizen

Op de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen zijn afgelopen etmaal 237 nieuwe patiënten met corona opgenomen, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is het hoogste aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen in één dag sinds 14 december.

Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis omdat ze ziek zijn geworden van corona en mensen die om een andere reden worden opgenomen, maar die toevallig ook corona onder de leden hebben.

In totaal liggen er nu 1137 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Dat zijn er 102 meer dan maandag, de grootste stijging in de bezetting sinds 29 november. Dat getal is kleiner dan het aantal nieuwe opnames, doordat er ook mensen de verpleegafdelingen mochten verlaten.

Op de intensive cares nam het aantal patiënten met corona afgelopen etmaal af. Nog 206 bedden worden daar bezet gehouden door mensen met het coronavirus onder de leden, 6 bedden minder dan maandag. Er werden 19 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, daalde de bezetting toch.

In de afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 171 nieuwe mensen met corona opgenomen in de ziekenhuizen per dag. Het is de negende dag op rij dat dat gemiddelde stijgt.

In totaal liggen er dinsdag 1343 mensen met corona in de ziekenhuizen. Het LCPS maakt geen onderscheid tussen mensen die worden opgenomen in het ziekenhuis omdat ze ziek zijn geworden van corona en mensen die om een andere reden worden opgenomen, maar die toevallig ook corona onder de leden hebben.

Om de druk op de ziekenhuiszorg zoveel mogelijk te spreiden kunnen patiënten met corona verdeeld worden over het land. Maandag werden vijf patiënten naar een ander ziekenhuis verplaatst. Het aantal verplaatsingen wisselt per dag. Zondag werden er ook vijf patiënten naar een ander ziekenhuis gebracht, zaterdag ging het om één iemand.

NICE maakt wel onderscheid

Stichting NICE, die landelijke cijfers bijhoudt over coronapatiënten in de ziekenhuizen, maakt voortaan wel onderscheid tussen patiënten die vanwege Covid-19 zijn opgenomen en patiënten die positief testen op het coronavirus, maar om een andere reden in het ziekenhuis liggen. Ziekenhuizen en het RIVM hadden hierom gevraagd. De NICE-cijfers komen terug in de wekelijks reportages van het RIVM.