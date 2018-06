Voor eerst in jaren meevaller op zorguitgaven

De onderschrijding van het budget is vooral te danken aan het succesvolle preferentiebeleid, waarbij verzekeraars alleen goedkope medicijnen van geselecteerde fabrikanten vergoeden. Dat scheelt dit jaar 400 miljoen euro. Tegelijk zijn er door macro-economische ontwikkelingen tegenvallers van 300 miljoen op de zorgbegroting, maar per saldo blijft er dan toch 100 miljoen euro over.

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft zich bij haar aantreden ten doel gesteld om de zorguitgaven te beheersen. Die stijgen al jaren, maar moeten in elk geval minder hard stijgen. Schippers sloot daartoe akkoorden met onder meer de ziekenhuizen, de huisartsen, de geestelijke gezondheidszorg en de medisch specialisten.

Haar woordvoerder zegt dat het ministerie nu de eerste signalen uit het veld ontvangt dat de maatregelen en afspraken uit de akkoorden beginnen te werken. De verzekeraars kopen in tegen scherpere prijzen en de onverklaarbare verschillen tussen prijzen van ziekenhuizen zijn aangepakt.

„Het preferentiebeleid of de marktwerking bij geneesmiddelen levert zonder verlies van kwaliteit een enorme bijdrage aan de verlaging van de uitgaven in de zorg. Dit is goed voor premiebetaler en patiënt”, aldus de woordvoerder van de minister.