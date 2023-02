Premium Het beste van De Telegraaf

Zeven op tien jonge slachtoffers mijden politie: ’Ze worstelen met pijn en verdriet’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

UTRECHT - Zeven op de tien jonge slachtoffers van een misdrijf melden zich niet bij de politie of een hulpinstantie. Ze denken dat het niet helpt, vrezen voor wraak, of ze schamen zich dood. Ook als de politie het misdrijf ontdekt, of als anderen het melden, blijft 57 procent van de jonge slachtoffers buiten beeld en onbereikbaar voor hulp.