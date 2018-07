Oostende zal tijdens dit vierdaagse evenement ruim 170 schepen verwelkomen. Met middeleeuwse scheepvaart als thema zullen er ook diverse replica’s aanwezig zijn, zoals het belangrijkste transportschip van de middeleeuwen: de Kogge. De Scute, zal de middeleeuwse visserij vertegenwoordigen en ook het transportmiddel van de late middeleeuwen, de Barge, zal aanwezig zijn.

BlikvangerDe blikvanger van het festival is de ‘Grand Turk’. Na zes jaar van afwezigheid, zal het schip dit jaar opnieuw schitteren op Oostende voor Anker. De driemaster werd rond 2000 gebouwd voor de BBC aflevering over het epos van ‘Captain Hornblower’.

AnimatieNaast de schepen, is er ook genoeg te beleven in deze Belgische badplaats. Meer dan 25 groepen zullen optreden op de verschillende scheepsdekken, podia en kaaien. Daarnaast kunnen bezoekers een blik werpen bij één van de honderd maritieme stands of bij de verschillende tentoonstellingen en demonstraties.

Praktische informatieHet maritieme festival vindt plaats van 23 tot 26 mei, dagelijks van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. Voor meer informatie over Oostende voor Anker, klik hier.