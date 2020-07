Vanavond dan toch geen avondklok in Antwerpen

De provincie Antwerpen kondigde maandagavond verregaande maatregelen aan om de stijgende cijfers in de provincie onder controle te krijgen, maar die zullen waarschijnlijk pas woensdag kunnen ingaan.

Maandagavond laat communiceerde de Antwerpse Provinciale Crisiscel nog over bijkomende maatregelen om het coronavirus te bestrijden. De cijfers in de provincie gaan de hoogte in en daarom was het volgens de gouverneur nodig om extra maatregelen te nemen bovenop die van de Nationale Veiligheidsraad. Een avondklok, een mondmaskerplicht om openbaar domein, een verbod op contactsporten en verplicht thuiswerk werden onder andere aangekondigd. In sommige delen van de provincie gaan de regels zelfs nog verder.

Bekijk ook: Avondklok in provincie Antwerpen om corona te stoppen

Werk niet op orde

Maar die regels zullen dinsdag niet meer ingaan. De wettelijke basis voor de maatregelen raakt niet op tijd klaar.

„Ik ga ervan uit dat het besluit morgen in de namiddag klaar zal zijn, zodat de avondklok daarna kan ingaan. Ik wil dat het juridisch honderd procent onderbouwd is, en het is vandaag niet meer gelukt om alles grondig na te kijken. Liever een goed geredigeerde tekst een dag later dan haastwerk. Het moet pico bello in orde zijn”, deelde gouverneur Berx mee aan Het Nieuwsblad.