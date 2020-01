Nederland ’zeer alert’ op informatie over coronavirus

„Ik geloof dat we ons nog geen zorgen hoeven te maken”, zegt de bewindsman. Tegelijkertijd is volgens hem waakzaamheid geboden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vrijdag het zogeheten Outbreak Management Team bijeengeroepen. „Dat zal vast leiden tot nadere adviezen in mijn richting.”

Mocht het virus ook in Nederland de kop opsteken, dan wordt volgens Bruins mogelijk een ziekenhuis aangewezen om patiënten op te nemen. Op andere mogelijke maatregelen, bijvoorbeeld het controleren van reizigers die uit China komen, wil hij nog niet vooruitlopen. Evenmin wil hij ingaan op de mogelijke risico’s voor werknemers van Nederlandse bedrijven in China. „Ik wacht nadere maatregelen en adviezen van het RIVM af.”

Op het ministerie van Volksgezondheid vond vrijdag overleg met experts plaats over de uitbraak van een nieuw coronavirus. De bijeenkomst van het Outbreak Management Team is een initiatief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Een dergelijke bijeenkomst is gebruikelijk als er nieuwe virussen in de wereld opduiken, aldus het ministerie. Zo’n overleg werd eerder bijvoorbeeld ook belegd toen sars en mers opdoken. Nieuwe aankondigingen of maatregelen voor Nederland worden niet verwacht. Mogelijk praten de ambtenaren en experts volgende week verder.

De Wereldgezondheidsorganisatie hield woensdag en donderdag een spoedvergadering over de uitbraak, maar concludeerde dat het nog te vroeg is om deze tot een internationale noodsituatie uit te roepen.

Volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is de kans klein dat het virus de oversteek naar Europa maakt.

Het virus, dat voor het eerst werd vastgesteld in de Chinese stad Wuhan, heeft inmiddels in China aan 25 mensen het leven gekost. In diverse andere landen, zoals de VS, Thailand, Taiwan en Vietnam, zijn ook gevallen ontdekt.