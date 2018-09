WUZmail: Vergrijzing binnen politie

"Dus minister Opstelten maakt zich druk over het feit dat de gemiddelde leeftijd van de politieambtenaren aan het stijgen is. Dat geloof ik, want je moet dan straks een bijna 67-jarige agent achter een inbreker aan laten rennen. Maar ik heb slecht nieuws voor hem: hij kan zich ook druk maken over de brandweerlieden, want daar gebeurt hetzelfde. Dan kan minister Schippers zich ook wel druk gaan maken over een chirurg van 67 die gaat opereren. En minister Schultz krijgt te maken met een verkeersleider op Schiphol van diezelfde leeftijd. En de minister van Defensie stuurt er een ‘oude’ militair naar Afghanistan.

Het aantal WAO-gerechtigden van 64 jaar is nu al zeer hoog, hoeveel komen er nog bij van 65 en 66? Ik heb in de Tweede Kamer daar nog niemand vragen over horen stellen. We hebben nu 650.000 werklozen. Hoeveel komen er nog bij, aangezien we binnenkort niet op 65 maar op 67 met pensioen gaan en dus twee jaar lang banen bezet houden voor jongeren?"

Mart de Lange, Uden

Bent u het met Mart eens? Praat met ons mee.