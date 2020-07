Recherche doorzoekt honderden dossiers na crisis politie Horst

MAASTRICHT - De Rijksrecherche onderzoekt zo’n 1300 dossiers van de politie Horst op mogelijke strafbare feiten van agenten, zoals valsheid in geschrifte. Aan de hand van dat onderzoek wordt bekeken of die strafzaken naar de rechtbank kunnen of geseponeerd worden. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde dinsdagavond berichtgeving hierover op de website van de Limburger.