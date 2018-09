Je kunt twee tot zes dagen meelopen en kiezen uit afstanden 5, 10, 15, 25 en 40 kilometer. Een mooie kans om Almere te ontdekken en de mooiste wandelroutes te volgen.De start en finish is alle dagen op het Baltimoreplein vlak bij Station Almere. Elke dag ontdek je een ander stukje van Almere. Zo loop je de ene keer door de prachtige Almeerse natuur, dan weer door villawijken, over bedrijventerreinen of langs de moderne architectuur in het centrum van de stad. Het accent ligt op de Oostvaardersplassen.

Voor inschrijven en informatie zie: www.almeerdaagse.nl