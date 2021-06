Proces sadistische seksgoeroe Wilri W. voortgezet

Onze verslaggever Marcel Vink is bij de zaak aanwezig en twittert vanaf 13.00 uur live mee. Zijn tweets vindt u onder aan dit bericht.

In voorgaande zittingen kwamen schokkende details naar voren hoe Wilri - die eigenlijk Willem heet - omging met zijn volgelingen en met personeel dat werkte in hotel Haus Constanze dat zijn beweging, het Balance Life Recovery Center, in beheer had.

W. vieze jarenlang een waar schrikbewind in het plaatsje Wesel, net over de Nederlandse grens. Hij verkrachtte volgelingen, vooral de mannelijke, sloeg ze met hun hoofd tegen de muur, plaste en poepte over ze heen en liet ze hun eigen bloed oplikken.

In de zitting eind mei betuigde de geboren Varssevelder uitgebreid spijt, al is het de vraag hoe welgemeend dat was. Toen kwamen ook andere krankzinnige details naar voren. Zo sloeg hij een personeelslid tot bloedens toe met een bevroren vis, en liet hij iemand onder dwang een vernederende mankini met open kruis in de keuken dragen.

De voormalige verzekeringsagent uit het oosten van het land hangt een forse celstraf boven het hoofd voor mishandeling en seksueel misbruik. Maar er loopt ook een onderzoek of zijn volgelingen niet vervolgd kunnen worden omdat ze niet ingrepen om de terreur van de spiritueel leider annex hotelbaas te stoppen.