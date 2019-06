Hoorn opgelucht na oppakken ’smeerlap’

De opluchting in Hoorn is groot na de arrestatie van een man die niet voor het eerst in de mist blijkt te zijn gegaan. Ⓒ Michel van Bergen

HOORN - De opluchting is groot in Hoorn nu Mourad T. – de al eerder voor een zedenmisdrijf veroordeelde verdachte van de verkrachting van een 23-jarige horecamedewerkster – is opgepakt. Inwoners van de prachtige, oude VOC-stad zijn er echter niet gerust op dat vrouwen nu weer veilig over straat kunnen in de nachtelijke uren.