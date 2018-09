Voorlopig geen overname heel KPN

América Móvil wil graag zijn huidige kredietbeoordeling behouden en zit al tegen de limiet van de daarbij geldende maximale schuldenlast, zo liet ze per email weten. Het Mexicaanse concern nuanceerde donderdagavond de uitspraak van de woordvoerster met de mededeling dat ze ,,niet bevoegd was hierover te spreken´´. Het officiële standpunt op alle zaken rondom KPN is ,,geen commentaar".

Het aandeel KPN stond de hele dag in de belangstelling op de Amsterdamse beurs, nadat de Britse krant Daily Mail had gemeld dat een bod op de resterende aandelen aanstaande is. Slim zou 3 euro per aandeel willen bieden, volgens de krant.

Opzet

KPN kreeg op 8 mei 2012 voor het eerst te maken met Carlos Slim, een van de rijkste personen ter wereld. Op die dag maakte América Móvil bekend een belang van bijna 28 procent te willen nemen in KPN voor 8 euro per aandeel.

Het Nederlandse bedrijf wees dat af als te laag, maar de Mexicaan hield voet bij stuk en kocht gestaag aandelen op. Enkele weken later, op 28 juni, slaagde Slim in zijn opzet. Hij meldde op die dag een belang van 27,7 procent.

Claimemissie

De belegging in KPN is tot dusver geen gelukkige gebleken. Slim moest sinds hij zijn gewenste belang bereikte, onder meer meedoen aan een claimemissie ter waarde van 3 miljard euro en was honderden miljoenen euro kwijt aan een aandeleninkoopprogramma. Bovendien is de koers van KPN fors gedaald. Donderdag sloot het aandeel op 1,67 euro.

Wel heeft Slim twee eigen commissarissen bij het Nederlandse bedrijf weten te benoemen. Dat zijn financieel topman van América Móvil Carlos García Moreno Elizondo en operationeel directeur Oscar Von Hauske.