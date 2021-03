Premium Columns

Jij offert zomaar je zwarte dame? Racist!

En dan te bedenken dat we ook nog het witte racisme hebben. Niet dat we geneigd zijn dat te vergeten. Daar krijgen we de kans niet eens voor. Maar soms dreigt het als gevolg van de hedonistische krankzinnigheid die dit coronatijdperk in toenemende mate kenmerkt, zomaar op het tweede plan te geraken....