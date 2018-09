PvdA wil hulpfonds voor juridische strijd

Multinationals proberen soms kritische rapporten over milieu- of mensenrechtenschendingen van tafel te krijgen door organisaties aan te klagen wegens smaad. Aan deze juridische gevechten zijn hoge kosten verbonden. Ze kunnen ertoe leiden dat rapporten uiteindelijk niet worden gepubliceerd.

Maij: „Ik weet dat sommige maatschappelijke organisaties vanwege hun onderzoek juridisch geïntimideerd zijn door advocaten van grote bedrijven. Dit ondermijnt hun signalerende waakhondfunctie en tast de vrijheid van meningsuiting aan.” Ze wil dat Ploumen 10 miljoen euro stopt in een fonds zodat deze organisaties „hun geld kunnen uitgeven aan gedegen onderzoek en niet kwijtraken aan juridische stoerdoenerij van ondernemingen. Door een juridisch hulpfonds kunnen ze gewoon hun werk blijven doen.”

Ploumen beloofde zich in de zaak te zullen verdiepen. Ze gaat kijken of hier een taak is weggelegd voor de Nederlandse overheid.