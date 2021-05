LIVE | Aantal Duitse coronabesmettingen zakt onder belangrijk risiconiveau

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

14.18 - Aantal Duitse coronabesmettingen zakt onder belangrijk risiconiveau

Het aantal coronabesmettingen is in alle zestien Duitse deelstaten onder een belangrijk risiconiveau gedaald. Dit risiconiveau bepaalt of een brede heropening van de maatschappij en de verdere versoepeling van de coronamaatregelen veilig wordt geacht.

De centraal gelegen deelstaat Thüringen bereikte zondag als laatste de grens van zeven achtereenvolgende dagen waarop minder dan 50 mensen per 100.000 inwoners positief werden getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM.

In Thüringen werden de afgelopen week 47,5 mensen per 100.000 inwoners positief getest. In heel Duitsland staat dat getal momenteel op 35,2, het laagste sinds halverwege oktober vorig jaar. Vooral in de noordelijke deelstaten Mecklenburg-Vorpommern (14,7), Sleeswijk-Holstein (17,9), Brandenburg (20,0), Hamburg (22,4) en Nedersaksen (23,1) gaat het goed.

Op de intensive cares (ic's) in Duitsland ligt daarnaast momenteel het laagste aantal coronapatiënten sinds begin november vorig jaar.

Volgens Duitse experts neemt het aantal coronabesmettingen in het land snel af door het toenemende aantal vaccinaties, de warmere temperaturen, waardoor mensen vaker buiten zijn, en de grote hoeveelheid beschikbare sneltesten die worden gebruikt voor werk, school of voor andere activiteiten.

Duitsland heeft in de afgelopen weken veel versoepelingen van de maatregelen doorgevoerd. Zo zijn terrassen, musea, tentoonstellingen en openbare zwembaden weer open. Wel moeten bezoekers op veel plekken een vaccinatiebewijs of een recente negatieve coronatest laten zien of kunnen aantonen dat ze het coronavirus al hebben gehad en zijn hersteld.

In meerdere Duitse deelstaten stonden verdere versoepelingen gepland voor het moment dat ze minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners vaststelden. Zo wordt in verschillende steden en districten in Beieren de verplichting om een negatieve coronatest te overhandigen bij sportevenementen, theaters, openbare zwembaden en sportscholen opgeheven als de besmettingsgraad stabiel blijft.

In de deelstaat Hessen zal het in sommige gebieden weer mogelijk zijn om met meer mensen thuis af te spreken en om bij restaurants en cafés binnen te eten. Ook mogen scholieren en studenten weer volledig naar school, hoewel daar nog wel gebruik wordt gemaakt van sneltesten

10.30 - Mensen uit 1977 en 1978 mogen afspraak coronavaccinatie inplannen

Mensen geboren in 1977 en 1978 mogen vanaf zondag 10.30 uur een afspraak maken voor een coronavaccinatie, twittert demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Deze mensen krijgen binnenkort een brief met een uitnodiging, maar kunnen vanaf dat moment al online een afspraak inplannen.

Wie zich wil laten vaccineren, kan terecht bij een van de 136 vaccinatielocaties van de GGD. De mensen die op grond van hun beroep of vanwege gezondheidsklachten al zijn gevaccineerd, kunnen de uitnodiging weggooien.

Momenteel worden ongeveer een miljoen mensen per week gevaccineerd. Een deel van hen krijgt de eerste prik en een ander deel is al toe aan de herhaalvaccinatie. Tot nu toe zijn in ons land 9.099.559 prikken gezet, aldus het coronadashbaord van de overheid. Dit cijfer omvat zowel eerste als tweede prikken.

06.50 - Meer dan de helft bevolking VS heeft eerste prik gekregen

In de Verenigde Staten heeft inmiddels ruim de helft van alle inwoners de eerste vaccinatie tegen het coronavirus gekregen, blijkt zaterdag (lokale tijd) uit gegevens van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Ongeveer 40 procent van de circa 330 miljoen Amerikanen heeft al twee prikken in de bovenarm gekregen.

De vaccinatiegraad onder de pakweg 260 miljoen volwassenen bedraagt ruim 62 procent. Zij hebben minimaal een inenting gekregen, meer dan 51 procent van hen is al volledig gevaccineerd. Uit cijfers van de CDC blijkt verder dat van alle 65-plussers 86 procent minimaal een dosis heeft ontvangen.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft als doel gesteld dat op 4 juli (Onafhankelijkheidsdag) ongeveer 70 procent van alle volwassenen ten minste de eerste vaccinatie zou moeten hebben gekregen. Veel staten, gemeenten en bedrijven proberen mensen via loterijen, waarbij ze grote prijzen zoals cruises kunnen winnen, te verleiden om zich te laten vaccineren.

In de Verenigde Staten zijn de vaccins van Moderna en Pfizer/BioNTech , waarvan twee injecties nodig zijn, het populairst. Het vaccin van Johnson & Johnson, dat al na één dosis volledig werkzaam is, is momenteel goed voor minder dan vijf procent van alle inentingen.

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is eerder deze maand in de VS goedgekeurd voor kinderen vanaf twaalf jaar, de overige middelen mogen momenteel alleen aan volwassenen worden toegediend.

06.30 - Ruim 100 medewerkers ziekenhuis VS naar rechter vanwege vaccinatie

Een groep van 117 gezondheidsmedewerkers van een ziekenhuis in de Amerikaanse staat Texas heeft een rechtszaak aangespannen tegen hun werkgever omdat die hen verplicht zich te laten vaccineren, meldt The Washington Post. Ze stellen dat de verplichte inenting tegen het coronavirus in strijd is met de Code van Neurenberg, normen die na de Tweede Wereldoorlog zijn ontworpen om experimenten met menselijke proefpersonen zonder hun toestemming te voorkomen.

Volgens de medewerkers verliezen ze hun baan als ze zich weigeren te laten prikken. Dat is in hun ogen in strijd met de staatwet, reden dat ze de rechtbank vragen te beletten dat het ziekenhuis in Houston niet-gevaccineerde medewerkers ontslaat.

In de VS heeft nu ruim de helft van alle inwoners een eerste prik gehad tegen het longvirus. Veel staten, gemeenten en bedrijven proberen mensen via loterijen, waarbij ze grote prijzen zoals cruises kunnen winnen, te verleiden om zich te laten vaccineren.

De overgrote meerderheid van de werkgevers is echter terughoudend om te eisen dat werknemers worden ingeënt. Uit een onderzoek door het managementadvocatenkantoor Fisher Phillips eerder dit jaar bleek dat slechts 9 procent van de meer dan 700 ondervraagde werkgevers zei te overwegen vaccins verplicht te stellen.