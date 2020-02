Irritatie bij VVD over hoeveelheid CDA-Kamervragen over coronavirus

Coalitiepartij CDA stelde de afgelopen dagen meerdere reeksen Kamervragen aan de VVD-bewindspersoon. Kamerleden Van den Berg, Van Helvert, Kuik en Omtzigt wilden onder meer weten of mensen met corona al besmettelijk zijn voor ze symptomen vertonen, en waarom Nederland andere maatregelen neemt dan omliggende landen.

Van den Berg zegt dat ze hoopt op ’wat meer eenduidigheid’ in de aanpak van het coronavirus. „Sommige landen hebben mensen mensen in quarantaine gezet, wij niet. Er zijn veel vragen over waarom andere landen andere maatregelen nemen.” Voorlichting is daarbij voor Van den Berg belangrijk: „Burgers moeten wel begrijpen waarom wij iets doen en bepaalde landen iets anders.”

RIVM

Al die vragen van VVD’s coalitiegenoot CDA helpen niet, vindt liberaal Veldman. „Een heleboel van die vragen worden al beantwoord op de site van het RIVM. Laat de experts en deskundigen gewoon hun werk doen.”

Van den Berg ligt niet wakker van de opmerkingen van Veldman: „Dat de VVD dat vindt, we leven gelukkig in een vrij land. Iedereen mag zijn mening hebben. Maar wij willen juist veel informatie om ons goed voor te bereiden.”

Veldman zegt wel dat hij de ’zorgen en vragen die mensen stellen deelt’. „Het is ook prima om dat als Kamer te volgen, en het is goed dat de minister de Kamer actief informeert. Maar het is nu vooral aan de experts van de GGD en het RIVM.”

Debat

De Kamer gaat volgende week donderdag in debat met minister Bruins over de uitbraak van het coronavirus. Die datum was al geprikt voor het eerste besmettingsgeval in Nederland bekend was. Dat is voor zowel VVD als CDA geen reden om het debat naar voren te halen.

„Dat is wat mij betreft geen must”, zegt Veldman. „Ik betwijfel of dat agendatechnisch mogelijk zou zijn”, voegt christendemocraat Van den Berg daaraan toe.