Voor een paar tientjes winst tegen alle smeekbedes in de grens over

Nijmegenaar Ron Reijnen schaamt zich allerminst voor zijn benzinetoerisme in tijden van corona Ⓒ Rias Immink

KRANENBURG (Dld)/ENSCHEDE - Lambert van den Anker (66) slikt vijf pillen per dag vanwege een hartkwaal. Zijn huis in Beuningen ligt vol met puffers tegen zijn astma: „Ik weet dat ik tot de grootste risicogroep voor het coronavirus behoor.” Toch negeert hij smeekbedes van autoriteiten om in eigen land te blijven. Hij tankt zijn auto goedkoop vol in het Duitse Kranenburg: „Dat krijg je ervan als je de benzine de duurste van Europa maakt.”