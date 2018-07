Kazernes Londen extra beveiligd

Alle militaire kazernes in Londen worden momenteel extra beveiligd na de machetemoord van woensdag. Daarbij werd een militair door twee zelfverklaarde moslims op klaarlichte dag afgeslacht met een machete en een keukenmes. Militairen hadden aanvankelijk van hun oversten ook het advies gekregen om in mogelijk onveilige wijken hun uniform niet meer te dragen. Op last van premier David Cameron is dat inmiddels teruggedraaid.