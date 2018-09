Vrouw bijna halfjaar dood in huis

Het lichaam in het complex aan de Gevers Deynootweg werd pas ontdekt nadat een buurman per abuis een brief voor de vrouw kreeg bezorgd, meldt het AD. Hij zag dat haar postbus propvol was en kreeg geen gehoor toen hij aanbelde. Daarop sloeg de man alarm.

De politie gaat uit van een natuurlijke doodsoorzaak. Hoe lang de vrouw precies in haar huis heeft gelegen, kon een woordvoerster niet zeggen. De 63-jarige was altijd erg op zichzelf en had nauwelijks contact met haar medebewoners uit het complex. Dat niemand nog had geklaagd over stank komt waarschijnlijk doordat het lichaam was uitgedroogd.