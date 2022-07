Rijkswaterstaat doet aangifte van vernieling en bedreiging

Op meerdere snelwegen zijn de afgelopen dagen dumpingen gedaan van onder meer asbest, afval, strobalen en autobanden uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet.

„Het gaat om eigendom van ons dat is beschadigd. Om dat te herstellen worden kosten gemaakt. Die willen we gaan verhalen”, bevestigt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het gaat volgens hem om enkele honderdduizenden euro’s. Bedreigingen komen bij Rijkswaterstaat onder meer binnen bij het klantcontactcentrum en de via de mail, aldus de zegsman.