Bedrijven zien winsten teruglopen

In de eerste 3 maanden van het jaar zag slechts 8 procent van de bedrijven de winstgevendheid verbeteren, terwijl ruim 38 procent een verslechtering rapporteerde. Bij de rest van de bedrijven, ruim de helft, bleef het bedrijfsresultaat ongeveer gelijk aan dat in het vierde kwartaal van 2012.

De cijfers hebben betrekking op bedrijven buiten de financiële sector.

Werkgelegenheid

De winst staat in vrijwel alle sectoren onder druk, vooral in de bouw, horeca, landbouw en detailhandel. Ook de omzet en werkgelegenheid gaan het hardst achteruit in deze sectoren, als gevolg van de crisis.

,,De krimp van de omzet en export dwingt steeds meer bedrijven om afscheid te nemen van hun personeel'', aldus de onderzoekers. De werkgelegenheid is in het eerste kwartaal naar verwachting met bijna 20 procent afgenomen. Dat is een veel grotere krimp vergeleken met de afname van 12,4 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar.

De enquête is een gezamenlijk onderzoek van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, het CBS en het Economisch Instituut voor de Bouw.