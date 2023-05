Premium Het beste van De Telegraaf

Gezin verloor beide dochters en ongeboren kleinkind Bermmonument troost nabestaanden: ’Je weet niet waar je het zoeken moet’

Jelly en Tjeerd van der Meer bij het monument voor hun omgekomen dochters en ongeboren kleinkind. Ⓒ Anne van der Woude

Een bos bloemen, een boom vol brieven of een verregende knuffel... In de bermen langs wegen in ons land staan talloze grote en kleine monumenten voor verkeersslachtoffers. Ook in Friesland langs de N361, waar Jelly en Tjeerd van der Meer al 22 jaar de drie kruizen bezoeken ter nagedachtenis aan hun verongelukte dochters en ongeboren kleinkind.