Kwart gepensioneerden wil werken

Dat geldt ook voor werkende 55-plussers. Van hen wil ruim 60 procent, onder voorwaarden, wel doorwerken voor minder geld. Dat schrijft dagblad Trouw donderdag.

Dit blijkt uit het onderzoek 'Grijs is niet zwart wit, ambities van 50-plus' van Mediacal Delta, een samenwerkingsverband van vijf universitaire instellingen en lokale overheden in Zuid-Holland. Voor het onderzoek werden 650 Nederlanders van tussen de 55 en 85 jaar ondervraagd over zaken werk, wonen en gezondheid.