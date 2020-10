’Pedojagers’ confronteren man tijdens date met lokmeisje

Dat lukte woensdag niet: een omstander schopte het slachtoffer tegen zijn hoofd, meldt Omroep Brabant. Volgens de politie is de man die schopte aangehouden. „Er wordt al snel voor eigen rechter gespeeld. Dat merk je nu ook. Wij raden dit sterk af”, aldus een politiewoordvoerder.

Tipgever

De groep pedojagers kreeg informatie van iemand uit Breda over deze man. „Hij zou daar al een keer veroordeeld en mishandeld zijn vanwege pedofiel gedrag. Nu zou hij dit in Tilburg doen”, aldus de groep. „We hebben bewijs en alles. Screenshots van gesprekken met een jong meisje waar hij het over seks heeft en haar foto’s stuurt van zichzelf met zijn geslachtsdeel in zijn hand.”