Merkel krijgt eredoctoraat in Nijmegen

De 58-jarige domineesdochter zal na de uitreiking van het eredoctoraat een korte toespraak houden. Voor zij de politiek in ging, promoveerde zij in de natuurkunde en werkte zij meer dan 10 jaar aan de Academie van Wetenschappen in Berlijn.

Voor de uitreiking overleggen afvaardigingen van de Nederlandse en Duitse regering met elkaar in de Duitse grensplaats Kleef, niet ver van Nijmegen. Het centrale thema is duurzame groei. Er zal worden gesproken over onder meer innovatie, duurzame energie en financiële duurzaamheid. Ook spreken premier Mark Rutte en Merkel met elkaar.

Rutte woont de uitreiking van het eredoctoraat bij. Daarna dineren ze met elkaar in de stad aan de Waal.