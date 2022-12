Amerikaanse Korps Mariniers straks ook woke? ’Yes sir’ mogelijk in de ban

Een cadet van het Amerikaanse Marine Korps in actie op een trainingsbasis in Pendleton, Californië. Ⓒ ANP / Zuma Press

Pittsburgh - Komt er een eind aan het welbekende ’yes sir!’? Academici van de universiteit in Pittsburgh doen in een rapport de aanbeveling om officieren binnen het Amerikaanse Korps Mariniers niet meer aan te laten spreken met ’meneer’ of ’mevrouw’. In plaats daarvan moeten soldaten (in opleiding) hun superieuren bij de functie en achternaam noemen om ’misgendering’ te voorkomen.