Woede over verbod van muziekoptredens bij verzorgingshuizen

„Wij zijn hiervan geschrokken. Voor ons is dit ook een worsteling”, zo is te lezen op Twitter. Het besluit werd genomen om te voorkomen dat ergens „toeloopjes en drukte” ontstaan. „Je kunt je voorstellen dat optredens in de openlucht veel publiek trekken, dat is de reden dat ze in z’n algemeenheid niet mogen.”

De veiligheidsregio begrijpt dat afleiding en vrolijkheid voor bewoners van verzorgingshuizen in deze tijd belangrijk is. Daarom gaat de voorzitter donderdag alsnog met collega-burgemeesters van onder meer Den Helder, Heerhugowaard, Hoorn, Schagen en Medemblik overleggen wat er mogelijk is voor de mensen die het nu moeilijk hebben.