Jeugdtoernooi Jonathan in teken broers Zeist

„Onze vereniging dient zich niet van verdriet af te schermen door de deuren van het complex gesloten te houden”, aldus het bestuur in een verklaring. „De samenleving, en dus ook Jonathan, moet haar verdriet kwijt kunnen en gelegenheid krijgen dit te verwerken. In de huiskamer en op straat, in de schoolklas en op het schoolplein. En dus ook op ons voetbalcomplex: op het veld, langs de lijn en in de kantine.”

Het E-pupillentoernooi krijgt als motto 'Samen spelen, samen delen'. Voorafgaand aan de eerste wedstrijden is er een minuut stilte. In de bestuurskamer wordt een ruimte ingericht waar leden en gasten hun steun aan de moeder en naaste familie in een condoleanceboek kwijtkunnen. Kinderen kunnen daarin ook hun tekeningen of teksten achterlaten.

„De vereniging wil de team- en leeftijdsgenootjes van Ruben de gelegenheid geven om samen te komen, samen te voetballen”, stelt het bestuur verder. „Met als doel om ook weer samen door te kunnen gaan.”

Het bestuur besloot maandag na de vondst van de twee jongetjes alle activiteiten voorlopig niet door te laten gaan.