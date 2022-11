Van der Burg vestigt hoop op asielproblemen in andere landen: ’Dan komt er beweging’

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vestigt zijn hoop op problemen in andere landen om het vastgelopen Europese migratiedossier in beweging te krijgen. Over Brusselse druk richting Den Haag om grenzen met Kroatië, Roemenië en Bulgarije wagenwijd te openen wil de VVD’er niets kwijt.