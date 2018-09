FBI schiet verdachte dood in zaak marathon Boston

Dit meldtde Amerikaanse nieuwszender NBC News. De verdachte, genaamd Ibragim Todashev, werd eerder door de FBI ondervraagd vanwege zijn connecties met een van de bommenleggers Tamerlan Tsarnaev. Het is niet bekend waarover Todasjev precies werd ondervraagd, maar aanvankelijk werkte hij hieraan mee.

Volgens bronnen zou de man vlak voor de beruchte aanslag nog contact hebben gehad met Tsarnaev. Tijdens een verhoor op dinsdag wilde de man een FBI-agent aanvallen, waarop de agent niet aarzelde en hem neerschoot. De FBI heeft bevestigd dat hij is overleden.

Volgens een vriend had Todasjev niets te maken met de bomaanslagen. Hij zou Tamerlan hebben leren kennen toen ze beiden in Massachusetts woonden. „Hij was geen radicaal. Hij was een een moslim. Hij heeft nooit een vuurwapen gehad”, aldus de vriend tegen Amerikaanse media. Volgens hem had Todasjev gezegd dat de FBI „gekke dingen verzon” over de banden tussen hemzelf en de terreurverdachte.