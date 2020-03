Gaat onze overheid wel goed om met coronavirus?

Nu het coronavirus in rap tempo om zich heen grijpt in ons land worden gezinsleden van iemand die besmet is niet meer standaard getest. Raken de zogeheten testkits op? Minister Bruins (Medische Zorg) stelt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken? „Maar het testmateriaal is niet oneindig. Ik ben op zoek naar extra testkits.”

Op veel vragen van de Kamerleden en de pers geeft de VVD-bewindsman geen duidelijk antwoord. Wat zijn de corona-cijfers bijvoorbeeld straks waard als niet iedereen meer getest kan worden? Bruins: „Daarom is het belangrijk dat we de testcapaciteit op orde houden. Daar zijn we maatregelen voor aan het treffen. Meer kan ik er niet over zeggen.”

Wilders woest

Geert Wilders heeft een spervuur aan vragen richting de minister. De PVV-leider wil onder andere weten waarom vluchten uit virushaarden niet worden verboden, waarom grote evenementen niet uit voorzorg worden afgelast en wat het kabinet achter de hand heeft als ziekenhuizen extra patiënten niet meer kunnen bolwerken.

Minister Bruins blijft bij de boodschap die het kabinet bij herhaling afkondigt: „We nemen maatregelen om het virus in te dammen, dat doen wij met experts die ons adviseren en met passende maatregelen. Natuurlijk kijken we verder.”

Premier Mark Rutte geeft Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg, een ellebooggroet tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

Wilders ontploft. Hij stelt dat Nederland niet verder komt dan de boodschap om te stoppen met handen schudden. De PVV-leider spreekt van ’slappe maatregelen’. De minister komt volgens hem met ’robot-achtige’ antwoorden. Snerend: „U moet proactief aan de slag om Nederland veilig te maken. Als u het niet doet, laat het dan alstublieft iemand anders doen.”

’Dit is een nationale crisis, en minister zwijgt’

Ook oppositiepartijen SP en SGP vragen zich af waarom evenementen niet uit voorzorg worden geschrapt. Minister Bruins meldt dat de regioburgemeesters in Noord-Brabant zich hier over buigen.

GroenLinks-leider Jesse Klaver roept de Kamer op om de paniek niet groter te maken. Maar ook hij is niet helemaal gerust. „Dit is een nationale crisis”, zegt hij. „De minister moet wel inzicht geven in de strategie. Juist wel informatie geven over de vraag of er voldoende ziekenhuisbedden zijn. De minister moet hier een extra stap maken.”

De Kamer wordt met een kluitje in het riet gestuurd. Bruins: „We zijn van plan om de informatie op rijksoverheid.nl te verbreden.”