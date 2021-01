Vijfde Capitooldode is Brian (42), gedesillusioneerde veteraan ’en zelf Trumpfan’

Opvallend genoeg zou Sicknick zelf ook aanhanger van Donald Trump zijn geweest. De bestorming door zijn ’zielsverwanten’ is hem dus fataal geworden.

Sicknick raakte gewond door ’fysiek contact met demonstranten ’volgens de politie. Hij keerde terug bij zijn divisie en zakte daar in elkaar, en zou later sterven in het ziekenhuis. Volgens twee bronnen zou Sicknick door demonstranten zijn geslagen met een brandblusser, aldus The New York Times.

Trump-aanhanger

„Houd Brian en zijn familie in jullie harten, samen met de Capitol Police-collega’s”, zo rouwt de politie in een verklaring. „We weten dat de opsporingsdiensten bergen zullen verzetten om de betreffende cop-killer voor het gerecht te slepen.”

Amerikaanse media melden dat Sicknick zelf ook Trumpaanhanger was. Een Twitteraccount dat inmiddels inactief is en dezelfde naam draagt, wordt aan de overleden agent gekoppeld. Een vliegtuig van Trump, de Amerikaanse vlag en een adelaar zijn in beeld te zien.

Gedesillusioneerde militair: ’Deze oorlog is nutteloos’

Sicknick was een veteraan die diende bij de Air National Guard en vocht in de Golfoorlog (Operation Desert Shield) en Afghanistan (Operation Enduring Freedom), zo vertelt zijn broer Craig Sicknick tegen Amerikaanse media.

Brian raakte als militair teleurgesteld in de behandeling van soldaten. Ook veranderde hij van standpunt. In brieven ingezien door Heavy schreef hij eerst dat de Irak-oorlog ’te verdedigen’ is. „Als wij nietsdoen, blijft Saddam wapens bouwen. Helaas, onschuldige burgers sterven. Maar dat gebeurt in een oorlog.” In brieven later schreef hij over een ’nutteloze oorlog’ en was hij teleurgesteld in president George W. Bush. „Ik denk dat we eerder een regime change nodig hebben in Amerika.”

Agenten hebben donderdag met zwaaiende sirenes de laatste eer aan Sicknick getoond. Zijn broer hoopt dat mensen de privacy van zijn familie respecteren. „Wij rouwen.”