Man uit Baarn ontkent schuld aan dood zoontje

Het levenloze lichaam van het kind werd gevonden in zijn ouderlijk huis in Baarn. In de woning troffen agenten de verdachte op bed aan, met snijwonden aan zijn polsen. Volgens de moeder van het kind had de verdachte aangekondigd dat hij het kind iets zou aandoen. Het stel was bezig uit elkaar te gaan. Hun 3-jarig dochtertje bleef ongedeerd.

De advocaat van Van der H. wees erop dat het sectierapport de mogelijkheid van een natuurlijke dood van het jongetje openlaat. Op het lijk van het kind zijn geen sporen van geweld aangetroffen. De advocaat vroeg de rechtbank om het voorarrest op te heffen. Dat Van der H. doof is, maakt diens detentie extra zwaar, aldus de raadsman.

De aanklager zegt dat Van der H. al voor de bewuste dag dreigende berichten stuurde aan de moeder van het kind. Hoewel het onderzoek nog niet is afgerond, vindt hij dat er voldoende aanwijzingen zijn voor de schuld van de man uit Baarn. De rechtbank besloot dat de man vast moet blijven zitten.

Op 19 juli gaat de zaak verder met een regiezitting.