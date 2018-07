Don Diablo wil films maken

"Toen ik wilde gaan studeren, heb ik me aangemeld bij de filmacademie", vertelt Don in dagblad Sp!ts.

De dj werd uitgenodigd voor een gesprek op de filmacademie en daarin gaf hij zijn twijfels aan. "Ik wist niet of mijn hart bij muziek of bij film lag. "Ik ben toen uitgenodigd voor een gesprek maar gaf daarin aan dat ik nog niet wist of mijn hart bij muziek of bij film lag. Ze zeiden toen dat ik daar maar over na moest gaan denken en een jaar later terug moest komen. In dat jaar brak ik door met mijn muziek, dus werd de keuze als het ware vanzelf gemaakt. Maar mijn liefde voor film is nog altijd net zo groot als voor muziek."

Diablo vertelt dat hij al een tijdje bezig is met een aantal scripts. Hij zou dan het liefst de regie, productie en de soundtrack op zich nemen. Voorlopig heeft de dj het echter nog te druk met zijn muziek.