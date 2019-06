Van wie is deze slang in Zwolle?

Ⓒ Dierenambulance Zwolle

Zwolle - Een slang is in zijn of haar eentje op pad in Zwolle. Afgelopen woensdag al zag een automobiliste het dier over de weg kruipen bij de Stadhouderlaan. De vrouw maakte melding bij de Dierenambulance Zwolle. Zondag is de organisatie nog op zoek naar de eigenaar van het dier.