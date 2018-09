PVV: Teeven moet zich verzetten tegen PvdA

Fritsma vindt dat Teevens partij de VVD alle strenge punten van het vreemdelingenbeleid weggeeft aan de PvdA om het kabinet maar overeind te kunnen houden. „De lijst gebroken VVD-beloftes gaat nog langer worden. Ze geven werkelijk alles weg om maar op het pluche te blijven. Elk principe kan overboord bij de VVD”, zei Fritsma.

De PvdA eiste anderhalve week geleden in een ledenraad dat het vreemdelingenbeleid humaner wordt, nadat er intern lang was gedebatteerd over de strafbaarstelling van illegaliteit. Die is door PvdA-leider Diederik Samsom geaccepteerd in het regeerakkoord met de VVD, maar leidde binnen de PvdA tot veel verzet.

'Guur'

Anders dan de PVV, meent D66 dat staatssecretaris Fred Teeven helemaal niets toegeeft aan de eisen van de PvdA om het asielbeleid te versoepelen. „De staatssecretaris is juist keihard, hij biedt helemaal geen opening”, zei D66'er Gerard Schouw woensdag in het Tweede Kamerdebat over het vreemdelingenbeleid van het kabinet.

Volgens hem is het helder dat Teeven geen toezeggingen doet aan de wensen van de PvdA om het asielbeleid humaner te maken en de deur daarvoor „dichtsmijt”. Als „kers op de taart” zegt Teeven dan ook nog eens dat het asielbeleid „humaan genoeg” is, aldus een cynische Schouw.

Zijn partij wil de „gure koers ombuigen” en zorgen dat er een streng, rechtvaardig maar ook humaan asielbeleid komt.