Actie tegen hennepcriminaliteit in Tilburg

In een bedrijfspand aan de Valkenjachtstraat vond de politie een 'hennepfabriek', aldus een woordvoerder. In het pand zit TGC Trading, een groothandel in tabak, rokersspullen zoals waterpijpen en vloeitjes en hennepproducten zoals kleding, drank en snoep. Er werd hasj en hennep gevonden en er werden daar tien aanhoudingen verricht. Het gaat onder meer om negen vrouwelijke personeelsleden die joints voordraaiden, aldus een politiewoordvoerder.

Een woordvoerder van de Brabantse coffeeshopketen Grass Company bevestigde desgevraagd dat de politie ook in twee van zijn coffeeshops in Tilburg en op het kantoor in Tilburg is geweest. De directeur is aangehouden, aldus advocaat Rob Milo.

Milo spreekt over een 'regelrechte oorlogsverklaring' aan de coffeeshops. De politie maakt volgens hem gericht jacht op de voorraad van de Grass Company zoals dat 1,5 jaar geleden ook gebeurde in Den Bosch. „Dit heeft niks te maken met strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Dit is pure stemmingmakerij. De Grass Company werkt optimaal transparant en iedereen weet dat.”

Willem Vugs van de Tilburgse vereniging van coffeeshops De Achterdeur weet dat de politie ook bij coffeeshop Pasja is geweest. Bij zijn coffeeshop Toermalijn was nog geen controle geweest. Volgens Vugs komen dit soort controles wel vaker voor en is er helemaal geen aanleiding voor. „We hebben niks te verbergen. Het geeft een verkeerd beeld. Straatdealers worden met rust gelaten.”

De politie kon nog niks zeggen over controles in coffeeshops. Verzoeken om een reactie van burgemeester Peter Noordanus van Tilburg waren tot dusver tevergeefs.