'Meer vraag naar flexwerk in 2e helft jaar'

„In de exportgerichte industrie zijn de verwachtingen positief. Daar is straks iets meer werk, maar omdat het economisch klimaat nog steeds onzeker is zullen werkgevers niet meteen zelf mensen in dienst durven nemen. Zij kiezen dan voor uitzendkrachten”, aldus ING-econoom Ferdinand Nijboer.

Ook het Sociaal Akkoord kan goed uitpakken voor de flexbranche, denkt hij. Daarin is een aantal maatregelen aangekondigd die de ruimte voor werkgevers ten aanzien van het zelf inhuren van tijdelijk personeel wat inperkt. Bedrijven zullen zich hierdoor eerder moeten wenden tot een uitzendbureau.

De stijgende vraag richt zich wel vooral op oproepkrachten die specialistische kennis in huis hebben. In de financiële sector en bij de overheid blijft de behoefte aan tijdelijk personeel daarbij laag. Per saldo rekent Nijboer voor heel 2013 nog op een omzetkrimp in de flexbranche van 1 procent.

Vorig jaar liep de omzet van de circa 11.000 flexbedrijven in Nederland al met 2 procent terug. De eerste maanden van dit jaar toonden nog geen tekenen van verbetering.